女友要分手他放火燒屋 判刑6年10月定讞

2018-03-16 12:12

〔記者張文川／台北報導〕台南市男子蔡清忠，3年前不滿同居女友另結新歡有意分手，竟持寶特瓶裝汽油到她租屋處縱火，女友和她的2位國中女兒倉惶逃出火場，母女3人險些命喪火窟，幸未出人命，僅大女兒左手燒傷和肺部吸入性燒傷；最高法院今維持一、二審刑度，將蔡男依殺人未遂罪判處6年10月定讞。

判決指出，2人交往時蔡男住在女友租處，2015年初女友打算跟他分手，蔡男心有不甘，同年2月5日上午，蔡男騎腳踏車至加油站，用保特瓶買30元無鉛汽油，再騎至勝利路女友住處巷弄徘徊等候，明知母女3人都在屋內，仍於上午11點多，將汽油瓶朝女友住處房間通往大門的唯一通道騎樓牆面電表丟擲，點燃汽油縱火。

火勢迅速蔓延並延燒至隔壁房屋，母女3人倉煌逃出火場，大女兒逃生時險被大火吞噬，左手背至手腕燒傷、肺部吸入燒傷；女友事後說，她聽到屋外「碰」一聲，出門查看發現屋外的電表著火，地上有破掉的保特瓶也在燒，又看到蔡男在屋外100公尺處，她高喊「你給我過來！你為什麼要放火？」，但蔡男只是看一下，馬上猛騎腳踏車離開。

蔡男不承認縱火，連加油站監視器拍到他買汽油的身影，他也否認是他本人，推稱當天早上他8點多就去工地上班，和火災沒有關係，火災時他剛好路過看見，他有用手機打119報案。

但法院依據監視器影像和被害人證詞，認定蔡男嫌疑重大，消防局也查無蔡男打119的通聯，且依常情，蔡男看到自己居所遭遇祝融，理應參與搶救，或協助母女逃離火場，豈會在撞見女友後，反而騎腳車加速離場現場？認定蔡男縱火燒毀母女住家對外的唯一通道，有殺人犯意，一、二審皆依殺人未遂罪判刑6年10月。最高法院今駁回蔡男上訴，全案定讞。