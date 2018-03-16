假士官托孤 憨婦遇詐仍慈悲

2018-03-16 11:49

［記者陳賢義／台東報導］台東60歲陳姓婦人透過網路認識1名佯稱是美國支援聯合國派駐中東「維和部隊華裔士官長」Chen Ladislav Kim（陳．拉迪斯拉夫．金），在FB展開溫情攻勢，敬稱陳婦人為sister騙取信任，還誆稱是單親父親，若在戰場遇不測，盼陳婦能收養他的一對兒女，隨後又以女兒過生日為由，誘使陳婦匯款，保七員警及銀行行員勸阻，陳婦雖恍然大悟，但仍慈悲的說被騙也沒關係，就當作是上了一堂課。

「我人在戰場的他沒辦法與年幼女兒相伴。」假士官騙稱女兒生日，不疑有他的陳婦頓起憐憫，欣然同意以「Western Union西聯匯款」或「Moneygram速匯金」方式匯250美金到美國，當作生日禮物，隨後前往台東銀行，臨櫃辦理匯款時，因不斷的滑手機，引起駐行保七員警彭成瑜、李昌和的注意，偕同行員陳思穎趨前關心。

詐徒的不斷洗腦，陳婦深信未謀面的「華裔陳姓士官長」真的在槍林彈雨的中東打仗，一對兒女沒人照顧，執意要匯款，並表示250美金被騙就算了，就當作是上了一堂課，保七員警和行員耐心勸阻，即使250美金也都是辛苦錢，陳婦才覺悟。

保七第一大隊副大隊長林元通表示，在以往的詐騙案例中，維和部隊的詐騙手法都是用感情來詐騙，也就是愛情詐騙，這是攔阻的第一件以照顧、收養小孩為誘餌，利用女生的惻隱之心所實施的詐騙手法。

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