噁！回收舊礦泉水瓶裝自來水冒充賣10年 黑心商交保

檢警查獲回收舊空瓶以自來水填充仿冒的「丹楓之水」礦泉水（右），與真品（左）的對照。（記者黃建華攝）

2018-03-16 11:29

〔記者黃建華／高雄報導〕又見黑心廠商！市售「丹楓之水」礦泉水，高雄地區居然有仿冒品，且還是回收用過的舊空瓶，盜用大樓公用自來水填充，冒充真品礦泉水販賣到高雄地區的酒店、燒烤店，真的是可惡！

高雄地檢署今天上午宣破偵破一起黑心假瓶裝礦泉水案，檢方本月13日指揮保二總隊刑警大隊、會同高市衛生局、水利局、環保局、國稅局及衛福部食藥署南區管理中心等單位於三民區搜索、查獲李姓男子涉嫌透過陳姓女子向商家回收「丹楓之水」的舊礦泉水瓶，再於家中私接管線盜用大樓公用自來水重新填充，低價販售到高雄市區的酒店、燒烤店，謀取不法利益，犯案時間長達10年，獲利超過336萬元。

檢警查扣查獲遭仿冒之「丹楓之水礦泉水」140多瓶、製造機具、客戶名單、瓶蓋2850個、紙箱2710個及回收空瓶2萬多個，李、陳2人涉嫌竊盜、詐欺、違反食品衛生管理法、商標法等罪，訊後各以5萬元、2萬元交保。

經檢察官朱振飛訊問及配合行政稽查後發現，李姓男子（51歲）因父曾是水源販售商，熟悉礦泉水填裝流程及銷售通路，李男為牟取不法暴利，自2008年起，私接管線竊取住處大樓之公用自來水，並透過陳姓女子向商家回收「丹楓之水」的舊寶特瓶空瓶，在自家住處以刷子清洗空瓶後，將自來水注入回收空瓶後封蓋，再以每箱12瓶（每瓶1400ml）礦泉水新台幣70元不等之價格，低價販售給高雄市區的酒店、燒烤店等營業場所。販賣時間長達10年，初估不法獲利約336萬餘元。

檢方訊問後，認被告李姓男子、陳姓女子涉犯刑法竊盜、詐欺取財、違反商標法及食品安全衛生管理法等罪嫌疑重大，但因2人於偵查中坦承犯行，分別諭知以5萬元、2萬元交保。

檢方搜索當日，已請高雄市衛生局人員就查扣之礦泉水產品進行檢驗，並請保二總隊刑警大隊清查李姓男子之下游廠商，並逐一下架、查扣不法商品完畢，以維護消費者權益。