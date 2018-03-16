遭控收回扣、搞暗樁 鐵人三項協會理事長提告

2018-03-16 11:49

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣鐵人三項協會理事長劉玉峰，指控同為本屆理事長選舉候選人的台灣鐵人三項公司負責人林澤浩、員工陳偉振，涉嫌在臉書指他「收取回扣」、「鐵三邪會暗樁搞」，並對外宣稱只要繳2000元加入鐵人協會，即可抵用鐵人公司舉辦活動的報名費，今由律師鄭深元陪同至台北地檢署控告林、陳加重誹謗、投票行賄罪。

台灣鐵人三項第七屆理監事選舉將於明日（17日）展開，現任理事長劉玉峰及鐵人公司老闆林澤浩均為候選人；劉玉峰指控，林澤浩及其特助陳偉振，明知他在擔任鐵人協會理事長期間從未收取任何廠商回扣，竟為求當選鐵人協會理事長、理事，透過臉書誹謗他。

其中，林澤浩於2月8日左右，在臉書上指稱：「沒有看過臉皮這麼厚的！大家來抵制協會的賽事吧！沒有賽事，他們就沒有回扣可以拿！！！」；陳偉振則在其經營的「Weichen Chen」臉書上，以「鐵三邪會暗樁搞」等不實、暗諭之言論、文字，惡意指摘及傳述劉玉峰搞暗樁，已損害告訴人名譽。

此外，劉玉峰另指控林澤浩、陳偉振以不正方法，參與鐵人協會理事長、理事改選，控訴2人分別於臉書張貼：「大家趕快去繳費！！！2000可以抵用鐵人公司的報名費用！！！」等語，以此方式宣傳可以加入鐵人協會，繳交會員入會費及年費後，憑收據折抵鐵人公司所辦理的活動報名費，違反選舉過程之公正。