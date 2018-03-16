各說各話！家長控虐嬰腦震盪骨折命危 托嬰中心反控恐嚇

5月嬰兒多處骨折與腦震盪，一度命危住入加護病房。（記者張瑞楨翻攝自爆料公社）

2018-03-16 11:17

〔記者張瑞楨、蘇孟娟／台中報導〕台中市蔡姓男子指控中市北區一家托嬰中心疑似施虐，去年8月間5個月大的兒子，多處骨折與腦震盪命危住入加護病房，諷刺的是，托嬰中心還反控長輩恐嚇罪，這家托嬰中心沈默一夜後，園長今天（16日）上午出面澄清，她說，不知道孩子骨折，也絕對不會有不當行為，孩子離開托育中心時無異狀，翌日清晨才出現症狀，謝先生也承認帶孩子逛街2、3小時，事後孩子的阿公帶3人來質問，威脅要把該體系的托嬰中心全燒光，她們恐懼而報案，2案都進入司法階段，就交由司法調查。

蔡父指控的內容，跟托嬰中心自稱姓余的女負責人說法，有相當程度的差異，堪稱各說各話，蔡父昨夜於臉書爆料公社指出，去年8月9日傍晚，蔡妻接兒子時，兒子無故啼哭，半夜一直哭醒，夫妻才發現不對勁，隔天早上送到醫院後，發現多處骨折與腦震盪，帶回家不久，兒子「噴射狀」嘔吐，馬上又送去醫院，醫院發出病危通知，孩子住進了加護病房。

余姓負責人的說法是，孩子離開托嬰中心時一切正常，當天活動力也正常，並無異狀，該中心每2位保母照顧4個小孩，如果發現異狀，絕對會送醫，保母也不會對小孩做出不當行為，另外，他們原本想找家長溝通，但翌日蔡父就提出告訴，他們就不方便找家長，由司法調查。

蔡父指控說，事發之後，托嬰中心只說「不知道發生甚麼事，園內沒有監視錄影器」，門口唯一的監視器「沒有畫面」，不斷以不清楚搪塞，園方宣稱「沒有發生甚麼事」，卻又解僱主要照顧的老師（保母，或稱托育人員），前後矛盾的作法，令人懷疑園方隱瞞實情。

余姓負責人說，因為相信保母，內部沒裝監視器，門口唯一監視器，也因軟體升級而失效，至於保母離職，並非解聘，而是這位保母壓力大而自行離職，事後托嬰中心也認為，必須裝置監視器「自保」，去年8月全部裝置完成，另外，蔡父在檢察官偵訊時，也說小孩子離開托嬰中心之後，曾帶去逛街2、3小時，保母都已經跟家長與檢察官說明了。

蔡父說，阿公疼愛孫子，事後質問園方時，語氣跟態度或許不是和緩平靜，這是人之常情，園方卻反告恐嚇，原本無畫面的門口監視器，突然有了畫面，園方提供給警方當控告的證據。

余姓負責人說，事後阿公帶3人來，情緒激昂質問，並指「我把你們體系的學校（托嬰中心）都查清楚了，要放火全燒掉」，還推一位媽媽，跟家長起衝突，他們相當害怕而報警，並非惡意濫訟。

針對這起疑案，中市政府社會局指出，托嬰中心案發時僅門口有監視器，園內活動空間無監視器，在無具體證據下，無從判知嬰兒傷從何而來，也無從得知何人所為，因家長已提告，目前交由司法調查；該托嬰中心發現嬰兒有異時，未曾向家長連繫或通報等，因此，依兒童及少年福利與權益保障法，處罰該托嬰中心負責人6萬元罰鍰，並要求改善監視設備，目前該中心已加裝園內活動空間監視器，涉案的保母已離職，針對社會局的裁罰，余姓負責人今天沒有回應與說明。

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