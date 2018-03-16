苗栗離奇車禍 機車犁田後一路滑至轎車底盤卡住

2018-03-16 11:25

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮田中7路與苗140線前今天上午10點多發生一起離奇車禍，一名機車女騎士在路口轉彎處突然犁田滑倒，之後竟直直往旁邊行駛中轎車車底下方滑進，之後卡在車底，轎車動彈不得，轎車駕駛也嚇了一跳，之後轎車男駕駛下車察看後，發現女子跟機車都卡在車底，連忙請圍觀路人幫忙抬高車輛，救出女騎士送醫治療中。

警方初步調查，兩人都無酒駕，初步研判應該是女騎士突然失控滑倒，結果竟正巧滑壘進轎車車底，相當詭異，目前已請轎車駕駛到派出所筆錄，進一步了解詳情、釐清責任。

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