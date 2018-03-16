剛滿18歲的她被輪暴 1男判7年半、1男通緝中

2018-03-16 10:39

［記者楊政郡／台中報導］女子「阿莉」（化名）在104年7月才剛滿18歲，參加一場年輕人聚會，被強迫口交、兩男輪姦、口爆，犯嫌陳男落網，台中地院依共同強制性交判7年6月，「阿平」則仍在通緝中。

判決書指出，陳男與黃女（滿16歲）為男女朋友，104年7月31日下午與「阿平」一起到中市清水區某KTV聚會唱歌，黃女又邀約「阿莉」（剛滿18歲）一同參與，下午5時許聚會結束，陳開車載大夥到沙鹿區佛羅倫斯汽車旅館。

下午約6時許進入旅館，「阿莉」進入浴室準備梳洗之際，「阿平」進入浴室強行將「阿莉」拉至床上，同時陳已在床上與黃女正在做愛，「阿莉」試圖推開「阿平」但力氣太小，也沒有人來幫忙，被「阿平」以身體強壓在床上，又以腳踢方式抵抗，但完全無效。

「阿平」不顧「阿莉」並不想與其發生性行為，還是強脫其衣物，愛撫胸部後性侵。

而兩對男女在床上性交，約10分鐘後，陳男表示要「換手」，陳與「阿平」互換性伴侶，陳同樣壓制「阿莉」身體，「阿莉」繼續以手推及腳踢等方式反抗，但仍被性侵，約10分鐘後，再一次換手。

又過了幾分鐘後，「阿平」要求「阿莉」口交，「阿莉」雖然不願意，但被他壓著脖子強迫幫他口交，並射精在嘴巴裡。

被告否認犯行，辯稱「阿莉」是同意的，辯稱要去汽車旅館的車上，「阿莉」已被要求口交，一般常理來論，如不願意應拒絕、逃跑，進入汽旅收費口也有呼救機會，被害人根本沒有離開意思。

「阿莉」供稱，「阿平」在車上強迫要幫他口交，她事後有對黃女說不要去汽車旅館，但黃女要她陪，她擔心黃女安全才陪她一起去。

法官認為，本案被害人剛滿18歲，心智尚非成熟，突遭身旁友人性侵，處於疑惑、害怕、驚恐、求援無力狀態，雖有被要求口交，也不代表必然知悉進入汽車旅館，必遭被告等強制性交行為，這是兩回事，而案發後被害人一直躲在友人住處，不敢報警，之後是友人得知後轉輾告知「阿莉」母親，一個月後才報警處理，過程與事理無違，被告犯行明確。