不讓就撞你！惡意逼車還撞車 代價超慘重

2018-03-16 10:14

〔記者湯世名／彰化報導〕不讓就撞你！林姓男子開車行經彰化市彰南路時，另1輛莊姓男子的紅色轎車疑跨越雙白線，硬要切入林男的車道，雙方理論後離去，不料稍後又狹路相逢，莊男竟又逼近林男轎車，且發生碰撞，林男氣得向警方報案，警方調閱行車紀錄器指出，莊男惡意逼車還撞車，依法開罰6000元以上2萬4000元以下罰鍰。

彰化警分局根據民眾提供的行車紀錄器畫面檢視，3月10日晚間6時許，林姓男子開車由彰化縣芬園鄉彰南路往彰化市方向行駛，當抵達彰南路與中彰快速道路路口時，右側1輛由莊姓男子駕駛的紅色轎車往林男靠近，且硬要切入林男的車道，由於該路段是雙白線禁止跨越，林男搖下車窗與莊男理論，莊男也有所堅持，林男最後讓對方切入車道。

不料就在行駛約1公里後，雙方又在彰化警分局大竹派出所附近路口狹路相逢，行駛在內側車道的莊男欲切往外側車道，正好又與林男轎車靠近，雙方在行駛數十公尺後，紅色轎車突然往行駛在內車道的林男轎車逼近，並與林男轎車發生碰撞，林男趕緊停車查看，莊男也在行駛數十公尺後停車。

有民眾在臉書「爆料公社」留言指出，紅色轎車的駕駛怒氣沖沖追上去逼車還撞人家，大家開車要特別小心這種易怒駕駛，並一起來譴責馬路暴力。有網友指出，紅色轎車駕駛逞一時之快，結果換來鉅額罰單，實在划不來。

今天彰化警分局指出，他們接獲民眾報案後調查確認後，依道路交通管理處罰條例第43條「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」，對莊姓男子處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並且吊銷駕照及吊扣牌照3個月，還要接受道路安全講習。

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