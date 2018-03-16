挨揍男遭肉搜一度關版 市警局長震怒：絕對會把他找出來！

2018-03-16 01:54

〔記者王捷／台南報導〕一名林姓男子今年2月底在台南安南區的麥當勞喝咖啡，卻因向鄰座挑釁而挨揍，大喊報案，豈料卻把氣出在警方身上，林男還將影片PO網試圖取暖，不過林男舉止疑似引起警界與網友共憤，群起到林男臉書上洗版，讓他的臉書一度關版，手機也關機，市警局長黃宗仁得知這個消息，又再度發表霸氣回應，表示絕對要把林找出來，捍衛基層執法尊嚴。

這名林姓男子在2、30年前，疑似涉及殺人、傷害致死罪，遭判無期徒刑，甚至為了復仇曾向舊台南縣區的一名喚做「林世亨」的男子購買美制手榴彈與中共制式手槍，甚至曾出手毆打警察。此次他又在警局質問說，他被人打了，還要吞忍，這樣對嗎？還質疑警方沒有送他去驗傷，是在敷衍他，面對林男挑釁警方的態度，讓市警局長黃宗仁震怒，揚言絕對要把林找來。

由於林男在警所盧警時，說出自己的姓名與電話，很快就被網友肉搜，網友也一面倒挺警，瘋狂到林男臉書留言說「我也是台南人，要不要出來喝兩杯？」、「混一輩子終於在一夜紅了」，讓林男一度關閉臉書與手機。

黃宗仁說，當時有對林男實施酒測，當時林男酒測值是0.68已經超標許多，但不能借酒裝瘋，挑釁警方，他會與分局站在同一陣線，絕對會把林男找來「研究案情」。

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