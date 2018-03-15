「神秘信件」附證件 古錐嬤急報案：我年輕沒這麼漂亮啦

2018-03-15 23:29

〔記者王捷／台南報導〕台南郭姓阿嬤不識字，看不懂寄來家中的信件，上面印有身分證，讓她以為是詐騙，向警方報案急著說，證件照上的女子這麼年輕，她年輕時沒這麼漂亮啦！警員接過信件，一拿到信差點笑出來，向郭婦說，阿嬤！這個是公所寄來的信，證件是樣本，告訴民眾可以到公所更變證件上的鄰里資訊，警員解釋了半小時，才讓郭婦聽懂。

80歲的郭阿嬤，孩子都在外地工作，她一人住在安南區老家，最近天氣變化，她腳的舊疾又犯，不能走遠路，14日晚間她接到信件，打開來後發現裡面信紙印著證件正反面，又看到證件上的照片「不像她」，懷疑是詐騙，急著報警，自稱收到不明信件。

警方接獲報案也懷疑可能是詐騙，急忙驅車到阿嬤家，但還沒看到信件，阿嬤就急著向警方說，她不知道信何時寄來，她看證件上的女孩「生的水水」，她年輕的時候也沒這麼漂亮，但警員接下信件，攤開來看差點笑出來，跟阿嬤解釋，這是區公所寄來的信啦！

警員向阿嬤說，這封信是通知之後可能會發鄰里合併的貼紙，民眾不須要變更證件，只要將貼紙貼到證件，就等於變更鄰里合併的資料。但阿嬤直說她不識字，也聽不懂，警員花了大概半小時解釋，才解決這封「不明信件」。

安南區公所指出，安南區老人家比較多，公所為了讓民眾能知道訊息，發送里鄰合併通知前，有請鄰長來開會，跟里鄰住戶說明用意，希望能在選舉前盡量宣傳。