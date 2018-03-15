又一件！5月大男嬰疑受虐腦震盪命危 托嬰中心稱不知情

嬰的處境令人氣憤，托嬰中心卻宣稱不知道，也無錄影畫面。（記者張瑞楨翻攝自爆料公社）

2018-03-15 23:33

〔記者張瑞楨、蘇孟娟／台中報導〕台中市北屯區一家托嬰中心的蘇姓保母把8月女嬰當沙包摔打，錄影畫面曝光引發撻伐；蔡姓市民今（15）日晚間也在臉書公布另一件虐嬰案，指稱他5月大的兒子去年8月疑似於北區另一家托嬰中心受虐，骨折腦震盪命危住入加護病房，但托嬰中心宣稱沒錄影畫面、也不知原因，諷刺的是長輩找托嬰中心質問，卻有了錄影畫面，托嬰中心還持錄影畫面控告恐嚇罪，蔡父希望能立法強制規定托嬰中心必須設置監視錄影機，避免虐童又卸責。

台中市社會局今天晚間證實有此嬰兒受傷之事，並已處罰這家托嬰中心6萬元，要求改善監視設施，記者晚間致電這家托嬰中心，電話無人接聽。

蔡父於臉書爆料公社指出，他們夫妻把5月大的兒子寄託於中市北區一家托嬰中心，去年8月9日傍晚，蔡妻接兒子時，兒子無故啼哭，半夜一直哭醒，夫妻才發現不對勁，隔天早上送到醫院後，發現多處骨折與腦震盪，帶回家不久，兒子「噴射狀」嘔吐，馬上又送去醫院，醫院發出病危通知，孩子住進了加護病房。

他說，托嬰中心只說「不知道發生甚麼事，園內沒有監視錄影器」，至於門口唯一的監視器，園方也說「沒有畫面」，不斷以不清楚搪塞，至於事發經過，園方說詞反覆，聯絡簿有竄改痕跡，主任跟主要照顧的保母說法也不同，事後園方宣稱「沒有發生甚麼事」，卻又解僱主要照顧的老師（保母，或稱托育人員），前後矛盾的作法，令人懷疑園方隱瞞實情

蔡父說，他們已經提出告訴，「真心希望不要因為沒有監視器，而讓做錯事的人沒事」，他認為，政府應重視虐童現象，建議修法強制托嬰中心裝設監視錄影器，5個月大的孩子無法自己說話，無法保護自己，如果沒有法條強制裝設監視器，那是否等同鼓勵托嬰中心以此方式脫罪免責，「很多家長跟我們一樣，小孩傷了、死了，卻有口難言」。

蔡父還說一件頗為諷刺之事，他說，長輩非常疼愛孫子，心疼小孩受傷害，質問園方時，語氣跟態度上或許不是和緩平靜，這是人之常情，園方卻反告恐嚇，原本無畫面的門口監視器，突然有了畫面，園方提供給警方當控告的證據，「我們只是普通老百姓，忍痛再次回顧這次的事情，就是希望每個孩子都能夠平安健康的長大，希望政府有具體的作為」。

社會局則說，去年8月確有醫院通報，5個月嬰兒出現雙手上臂骨折及鎖骨骨折，調查時，托嬰中心及保母宣稱，嬰兒當天送到中心時已有雙手垂放、活動力不佳且異常哭鬧情況，保母否認施虐；家長則稱接回嬰兒才發現有異送醫，雙方各說各話。

社會局指出，因該托嬰中心僅門口有監視器，園內活動空間無監視器，在無具體證據下，無從判知嬰兒傷從何而來，也無從得知何人所為，因家長已提告，目前交由司法調查；該托嬰中心發現嬰兒有異時，未曾向家長連繫或通報等，因此，依兒童及少年福利與權益保障法，處罰該托嬰中心負責人6萬元罰鍰，並要求改善監視設備，目前該中心已加裝園內活動空間監視器，至於涉案的保母已離職，針對家長立法強制托嬰中心裝設監視器的呼籲，社會局另指出，台中市政府將研修台中市托嬰中心管理自治條例，將要求托嬰中心活動空間裝置監視器，並從嚴管理。

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