3/15 威力彩、今彩539頭獎 均摃龜！

2018-03-15 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕今（15日）晚開獎的第107000022期威力彩，頭獎摃龜；第107000064期今彩539，頭獎也摃龜。

第107000022期威力彩中獎號碼為：「第一區：01、04、16、19、24、28，第二區：06」，頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得3306萬1803元；參獎共6注中獎，每注可得15萬元；肆獎共39注中獎，每注可得2萬元；伍獎共160注中獎，每注可得4000元；陸獎共1105注中獎，每注可得800元；柒獎共2161注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬1954注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬5412注中獎，每注可得100元；普獎共2萬7515注中獎，每注可得100元。

第107000022期38樂合彩中獎號碼為：「01、04、16、19、24、28」，五合摃龜；四合2注獲得，每注可得6萬7500元；三合共55注獲得，每注可得5750元；二合共1486注獲得，每注可得750元。

第107000064期今彩539中獎號碼為：「02、04、22、30、32」，頭獎摃龜；貳獎共196注獲得，每注可得2萬元；參獎共5679注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬3323注獲得，每注可得50元。

第107000064期39樂合彩中獎號碼為：「02、04、22、30、32」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共120注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5413注中獎，每注可得1125元。

第107000064期3星彩中獎號碼為：「218」，正彩共52注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000064期4星彩中獎號碼為：「1326」，正彩共9注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券官網