「想到要被老公強姦就好興奮」同事小三狂留言 正宮怒告

2018-03-15 22:39

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕台積電張姓碩士女員工日前意外從先生手機的LINE，發現老公與古姓小三戀姦情熱，古女不但是她同事，也是2個小孩的單親媽，竟慫恿先生搬出去，「賠給正宮房子就算了」，還有大量重鹹對話「老婆濕答答；想老公吸奶奶；舔舔小妹妹；老公可以強姦老婆嗎？為什麼想到要被老公強姦就好興奮！」張女憤而向古女求償100萬元，新竹地院判賠20萬元。

「正宮」張女指控，古女與她、還有先生李男都是台積電員工，古女明知先生已婚，卻照樣發生性行為，她發現2人在LINE上互稱老公、老婆，且傳送文字訊息內容極為曖昧，甚至唆使李男離婚，害她日夜無法成眠，親眼目睹淫穢、鹹濕不堪對話及照片而痛心疾首，獨自一人承受冷落及遭受背叛等痛苦情緒，憤而對古女求償100萬元。

古女辯稱，是李男頻頻向她傾訴愛意，身為單親媽媽，感情方面較薄弱，很容易陷入情境，應屬人之常情，且她住在新竹，李男住台南，2人間僅只有文字及通聯間曖昧。

法官調查，古女傳給李男的訊息內容中親暱稱老公，簡訊內容中充滿對李傾訴愛意及強烈思念的話語，如「希望老公永遠不會覺得老婆無趣，永遠都是熱戀期（≧ω≦）/」、「沒生氣是因為被老公感動，看到那麼愛老婆的老公，怎麼還忍心生老公的氣呢，想好好愛老公都來不及了，更不想在讓老公心煩愛老公」、「sexy寶貝…很想老公…啾」、「想幫老公送餐，喜歡看老公幸福吃飯飯的樣子，很幸福，愛老公」、「老婆的想法是，只是想跟老公憶起就心滿意足，什麼都不重要了！人生短短，不想浪費在爭吵上，如果真的會跟老公吵，應該是故意，想要讓老公拿小弟弟塞老婆的吧！害羞…想要摸摸」等語。

其中更不乏有暗示性愛字眼之訊息如「睡飽後就很想老公跟小弟弟；想著想著；老婆就濕答答；想老公吸奶奶；舔舔小妹妹；老婆的乳頭興奮地硬挺；幻想老公的手撫摸著小妹妹」「親親小老公，老婆沒穿衣服，想要老公摸摸小妹妹，舔舔小妹妹，然後Zzzzz 晚安，啾」、「老婆想要小弟弟，老公可以強姦老婆嗎？為什麼想到要被老公強姦就好興奮！」

古女甚且唆使李男不要理會妻子，如「就算沒有另一個女生，也不想再這樣下去了，因為浪費她的青春，房子給她當賠禮，老婆難過的是老公對她的心軟，反之對老婆的殘忍」、「如果她在做什麼挽回或吵鬧的事，反正就是煩老公的事，老公就跟他說，如果她再這樣，老公要搬出去，說上班已經很累了」等語，最後法官判古女應賠償正宮20萬元。