過馬路遭酒駕車輛撞倒 機車竟自己烙跑給主人追

2018-03-15 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣枋寮近日發生一起汽機車車禍，其中一輛機車在與汽車擦撞後，竟然爆衝自行瘋狂往前騎，讓騎士只能苦苦在後追趕，相關畫面被附近店家捕捉到，讓看到的網友都笑翻了，還幫機車寫下OS:「機車表示，緊來走（台語：快點離開）。」

有網友在YouTube貼出一段汽機車車禍的事故畫面，畫面中只見一輛要從內側車道迴轉的轎車，在紅燈時還持續移動，結果竟撞上一部正在綠燈直行的機車，讓機車騎士差點倒地，不過在騎士試圖要扶正機車時，機車竟突然自己往前衝，讓騎士只能眼睜睜的看著機車不斷往前衝，直到衝了約200公尺、撞上安全島後才停下，網友看到這段畫面後都笑稱「騎士表示，不是我肇逃」、「機車表示，緊來走（台語：快點離開）。」據PO出畫面的網友表示，當時事故就發生在其店家門口，監視器剛好將整段畫面都拍下。

據警方表示，該起事故發生在前天下午5點多，當時46歲的朱姓中國新住民駕車要從建興路口迴轉至北上車道，卻撞上騎機車直行的57歲中國籍胡姓男子，導致胡男右小腿受傷，且朱女在肇事後還逃逸，隨後被熱心的辣妹追至太源路段攔獲，警方到場發現其酒測值高達0.4毫克，被依公共危險罪移送，目前警方還在釐清車禍責任中。

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