北律公會：職務法庭雙重標準 扼殺司法信賴感

2018-03-15 22:17

〔記者張文川／台北報導〕前台北高等行政法院法官陳鴻斌騷擾女助理案獲改輕判案持續延燒，台北律師公會今天也說話了，聲明提出4項批判：職務法庭組成不符法官法規定；再審之門，人民不得其門而入，法官卻輕觸即開；職務法庭雙重標準，扼殺國民司法信賴；法官不當言行，重創司法形象。北律呼籲法界共同提升性別意識，打造平權環境，維護司法的可信賴感。

北律認為，職務法庭組成不符法官法規定，審判長並不是由公務員懲戒委員會委員長擔任，現任委員長石木欽去年12月到任後，也沒更換審判長；再審合議庭法官林紀元因病辭任時，也由謝靜慧法官加入合議庭，而不是讓公懲委員長加入，合議庭組織違反法官法。

北律指出，再審之門，人民不得其門而入，法官卻輕觸即開。近3年公務員懲戒案獲再審翻案的機率，154件只有4件翻案成功，機率不到2.6%；行政法院判決確定後聲請再審的2939件案件，只有9件翻案成功，機率僅僅有0.3%，但當事人換成法官時，再審之門卻輕觸即開，標準不一。

北律認為，職務法庭的判決大幅排除陳鴻斌涉及性騷擾的事實，擁抱、餽贈女助理相機、代替付帳不構成性騷擾，並以「在被害人異議後立即中止」、「事後幫女助理介紹對象」為深具悔意的理由，違反現今社會大眾對於預防職場性騷擾的期待，也與行政法院實務判決先例不一致，以往多個行政法院判決提到性騷擾行為的判斷，必須考量加害人若掌有權力或資源上的優勢地位，逾越分際的不當追求行為都可能導致處於權力弱勢的被害人難以抗拒或不知如何抗拒，在本案卻都放寬標準，雙重標準形成司法袒護法官，扼殺國民對司法信賴。

北律對職務法庭受命法官陳志祥也有意見，認為他在判決書尚未公開時，多次以法官身分接受廣播、電視節目訪問，公開發表諸多爭議言論，有違「法官不語」原則，有違反法官倫理規範「法官不得揭露或利用因職務所知悉之非公開訊息」及「法官對於繫屬案件不得公開發表可能影響裁判或程序公正的言論」之虞，有損司法形象。

最後，北律呼籲法界共同提升性別意識並打造平權的環境，近期席捲各國的「#MeToo」運動，呼籲被害人勇敢揭發無所不在的性侵害、性騷擾行為，此案再彰顯我國司法體制性別意識不足、輕忽職場性別平等，進而重創司法威信，司法是為被害人伸張正義的管道，法界應深切省思，提升性別意識、營造無性別歧視的友善司法環境，維護司法的可信賴性。