李婉鈺涉酒後毆警起訴 張碩文這樣說盼外界原諒她

新北市議員李婉鈺去年酒後到前立委張碩文住處，猛按電鈴並撕毀張家春聯，還涉嫌掌摑一名女鄰長並打傷男警嘴唇。圖為事後李婉鈺出示手部瘀傷，指稱遭員警不當拉扯所致。（資料照）

2018-03-15 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕新北市議員李婉鈺去年酒後到前立委張碩文住處，猛按電鈴並撕毀張家春聯，還涉嫌掌摑一名鄰長、打傷男警嘴唇，今日被起訴；張碩文繼今上午表示「不要浪費司法資源」後，晚間再幫李婉鈺緩頰，呼籲「請原諒因關心從小到大的朋友發生生命危險而打擾到鄰居與警察朋友」。

李婉鈺去年11月29日凌晨1時許，到台北市忠孝東路正義國宅找張碩文，並被指亂按門鈴、與鄰居起衝突，警員到場後更打傷警員，台北地檢署今天將李婉鈺起訴；張碩文今日上午接受媒體訪問時僅簡短回應「不要浪費司法資源」。

《蘋果日報》報導，晚間張碩文再度發表聲明，並指這類案件每天都在發生，通常檢察官會建議先去調解委員會調解，別浪費司法資源，他自己也不會告從小到大的朋友。對於當天李婉鈺的行為，張碩文也解釋，李婉鈺是以為他吃了藥在住院，到醫院找不到才又跑到家裡關心。他也幫李婉鈺緩頰，指吵到鄰居是不對，因為急而與警察拉扯更不對，但強調是因怕朋友發生危險，希望能「原諒因關心從小到大的朋友發生生命危險而打擾到鄰居與警察朋友」。