挨揍男把警所當片場「盧小小」 警方：有法條可治他

2018-03-15 21:31

〔記者王捷／台南報導〕林姓男子2月底在台南市安南區的麥當勞與一名女子發生糾紛，疑似先向人挑釁，最後被女方男性友人狂毆，林男急喊報警，最後跑到警所，又拿手機對著警員錄影，逼問為何警方沒有載他去驗傷？影片傳出後，有警員認為，除了主張隱私提出民事訴訟，對林男沒轍，但另有警員認為，在公家機關咆哮，可能涉嫌社會秩序維護法86條或73條。

警界群組今天（15日）流傳兩段影片，讓警員哀嘆「歹年冬搞肖郎」影片的第一段，林男鏡頭對著麥當勞對著一名女子挑釁，問她哪裡人？叫什麼名字？身邊男性友人看不下去、三字經狂罵，結果畫面一陣凌亂，林男受不了大聲喊報警。

第二段影片則是林男將鏡頭對著市警三分局一名警員，質問說，他被人打了，還要吞忍，這樣對嗎？還質疑警方沒有送他去驗傷，是在敷衍他；所內巡佐看不下去，強調這裡是公家機關，不能讓他錄影，也幫他叫了救護車，要他適可而止，豈料林男越講越大聲。

但這段影片中，林男沒有使用暴力脅迫、言語侮辱，可能難以構成刑法妨害公務，遇到民眾挑釁，警員只好忍氣吞聲，受理林男報案，事後海南所強調，林男沒有涉及妨害公務，因此沒有與他計較。

但有警員認為，雖然林男沒有涉及刑法的妨害公務，不過，可能涉及社會秩序維護法的妨害公務，社會秩序維護法第86條規定，於政府機關或其他辦公處所，任意喧嘩或兜售物品，不聽禁止者可罰3000元。

另外，台南有個蘇姓檢舉達人專找警方麻煩，警方常用同法73條，讓蘇女不敢任意造次，法條甚至被稱為「蘇X蘭法」，條文規定，於學校、博物館、圖書館、展覽會、運動會或其他公共場所，口角紛爭或喧嘩滋事，不聽禁止者可罰6000元，派出所也是公家機關，若要對林男罰重一點，林男也適用「蘇X蘭法」！