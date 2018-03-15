斗六火燒車父亡女獲救 車內發現炭粉痕跡

消防局救護人員衝下救護車，冒著熊熊烈火，搏命救出在副駕駛座的女乘客。（擷取自影片）

2018-03-15 20:34

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市棒球場附近今天（15日）傍晚發生火燒車，造成一死一傷，消防局救護人員到場時，車子已被濃煙大火籠罩，副駕駛座女子意識不清，就快被火焰燒到，但前座車門已半開，救護人員搶時間，搏命將女子拉離汽車，趕緊送醫；警方初步調查，兩人是父女關係，車內並發現炭粉痕跡。

消防局斗六91救護車於下午4點18分自醫院救護完畢返隊途中，在路口停紅燈時發現前方竟有濃濃黑煙冒出，趕緊開啟警報器，直接趕往現場查看，發現竟是火燒車，立刻無線電回報119加派消防車，隊員下車查看，而副駕駛座的門已半開，但女性乘客意識不清，無法自行逃脫，救護人員冒險將女乘客拉離送醫，患者到院時生命徵象穩定，無明顯外傷，但目前還在加護病房。

救護人員表示，當時駕駛座已經陷入全面燃燒，無法救出駕駛。

女子在醫院時一度清醒，並說在駕駛座的男子是她的父親。

警方初步調查，燒毀的車輛是71年次吳姓女子所有，其父是嘉義人，經其前妻及另一名女兒確認，死者是吳男，就醫者是大女兒。

著火的駕駛座座椅呈後躺狀態，死者就躺在駕駛座上，推測可能在休息，而非在駕駛狀態，加上車內發現炭粉痕跡，警方不排除燒炭可能。

消防局後續共出動2輛水箱車，火勢於10分鐘內撲滅，車上駕駛已明顯死亡，起火原因待查。

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救護車人員發現前方黑煙衝天，趕往一看，竟是火燒車。（記者詹士弘翻攝）

消防人員獲報趕到，火勢於10分鐘內撲滅。（記者詹士弘攝）

駕駛座陷入全面燃燒，副駕駛座女乘客被救出，駕駛座的父親不幸無法救出。（記者詹士弘攝）