女與敘利亞將軍戀愛遭詐 被阻竟酸：你們警察英文要加油

2018-03-15 20:21

〔記者王捷／台南報導〕江姓女子急著開洋葷，因此落入詐欺陷阱，自稱敘利亞將軍的老外，要江女匯款8萬元才能到台灣，不過在匯款時遭警方攔阻，江女自稱曾在美商公司上班，卻用「翻譯年糕（翻譯軟體）」跟老外對話，英檢中級的所長吳孟勳，用臉書訊息軟體打給「將軍」，說英文表明身分，喝止歹徒不要糾纏江女，好不容易阻止江女被騙，但江女仍不認輸，酸警察英文對話能力不如她，警方還要再加油。

52歲的江女，自稱曾在美商公司上過班，但希望能與外國人交往，所以目前還是單身，宣稱在做有意義的事業，她得知泰國的養蜂農，因為旱災慘賠，因此募款想幫助蜂農，月初她在網路上結識這名將軍，她得知將軍願意一起跟她為蜂農效力，讓她落入情網，拜託將軍趕快來台灣娶她。

將軍提出的定情物是一箱金條，不過因為全身家當都在箱子裡，過不了海關，因此希望江女幫忙匯款匯2865美金，約8萬多台幣，讓金條箱付通關稅金，江女得知後拿著存簿到銀行匯款，但是銀行副理一聽江女要匯款給「洋男友」，立刻就通知警方來阻止詐騙。

市警二分局偵查隊與博愛派出所，一共派出8名警力、花了1個多小時，拜託江女不要匯錢，告知她根本沒有洋男友，但江女批評警方給她洗腦，拿出手機臉書給所長吳孟勳看，警大77期的吳孟勳是國境系出身，英文能力不差，看到江女與洋男友的對話大多是用不通順的翻譯，為了能讓江女死心，直接打電話給歹徒。

吳孟勳用英文告知歹徒，表明自己是台灣的警察，他涉嫌詐騙行為，要歹徒不要再糾纏江女，但歹徒開始裝傻，自稱什麼都不知道就掛了電話，江女心碎後決定不匯錢，但仍不認輸，認為警方的英文對話不行，她比較流暢，希望警方加油練英文。