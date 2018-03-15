汪汪隊來了！台中市警「狗大使」結訓 偵爆緝毒一把罩

中市警局積極培育能「咬捕」嫌犯的警犬。（記者張瑞楨翻攝）

2018-03-15 20:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局警犬隊受訓的狗兒回來啦！歷經1年的嚴格訓練，4隻警犬昨天結業並返回中市警局警犬隊，將各自扮演偵查緝毒、「咬捕」嫌犯或偵緝爆裂物等治安重責，台中市警局還為牠們拍攝短片，希望牠們發揮偵爆緝毒追捕嫌犯功能之餘，也能擔任「維護治安狗大使」，在今年11月展開的台中世界花卉博覽會等重要活動，以最高規格維護每位市民的安全。

中市警局警犬隊於1年前開始籌備，隊部設於原本只有1名員警值勤，已經裁撤的台中市烏日區溪尾駐在所，籌備初期沒有狗兒，直到新北市警局贈送4隻，警犬隊才略具規模，這4隻狗都是拉布拉多犬，3隻黑色是兄弟姊妹，另有1隻米黃色拉布拉多犬，都在前年夏天誕生，目前年齡約1歲半，中市警局將牠們送到新北市，由4名訓犬警察員陪同受訓。

昨天4隻警犬與訓犬員一起結訓返回隊部，未來還有4隻警犬將加入，包括民眾捐贈的比利時狼犬「忍者」，預計今年11月完成防衛犬訓練，協助警方攻堅時「咬捕」嫌犯，目前僅3個月大的狼犬的「歐迪」，已進行初階嗅覺訓練，未來將嗅聞炸彈爆裂物，可望於今年11月結訓，另有2隻土狗也將進行訓練，但訓練結束時間仍須評估。

警犬隊隊長陳玉梅說，今年11月可實際出勤的警犬可達6隻，已經完成訓練的4隻拉布拉多犬中，用中市政府警察局英文縮寫TCPB命名，包括「Tiny」、「Candy」、「Pinky」與「Bobby」，包括今年台中世界花卉博覽會，以及緊接著明年登場的東亞青運動會、後年的世界蘭花會議等大型活動盛事，當將擔任「維護治安狗大使」，警局相信警犬生力軍加入，是警察執法最佳利器，提升查緝能量，讓台中市更安居樂業。