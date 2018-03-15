派出所好臭！女警：誰踩到狗屎？嫌犯：我太緊張就...

2018-03-15 20:30

〔記者王捷／台南報導〕竊嫌蔣姓男子因為偷機車被逮，還因為太緊張脫糞在褲子上，但可能「糞量」不多，警方一直沒發現異狀，但陳男帶被帶到警所後，女所長林宥榛卻發現警所瀰漫莫名臭味，問警員到底是誰踩到狗屎，每個警員檢查鞋底也沒有異狀，最後終於聞出來源，這時蔣男發現所有人目光都集中在他身上時，他才低調說，剛剛太緊張，所以不小心脫糞在褲子上。

市警五分局立人派出所在14日下午獲報，有民眾的機車遭竊，警方沿路調閱監視器，發現64歲的蔣男，是轄區的毒品、慣竊治安人口，在1小時內宣布破案，找到民眾的機車，當警員看到蔣男時，大聲喝斥蔣男，車子是誰的！蔣男疑似被嚇到太緊張，不小心脫糞。

蔣男被上銬坐上巡邏車時，車內瀰漫一股臭味，但不是很明顯，這時林宥榛就懷疑是不是誰踩到狗屎，怎麼這麼臭，回到警所後臭味仍在，不過警員檢查腳底後，都沒發現有異狀，結果林宥榛發現蔣男有毒品前科，她認為很多施用毒品的人，會有失禁的情況，加上她聞了許久，懷疑臭味源頭就來是蔣男，因此上前問蔣，怎麼這麼臭？

蔣男這時候才結巴說，自因為太緊張才脫糞，林宥榛氣到罵蔣男，竟然拉在褲子上，怎麼沒跟警察說！並要求蔣男到浴室清洗，但蔣男不好意思，直說沒關係，警方只好氣得將蔣男坐過的地方，全部都擦拭一遍，最後將蔣男依竊盜罪嫌移送法辦。

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