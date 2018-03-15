拿老公手機洗照片給女兒當功課素材 驚見性愛影片....

楊女一開手機竟驚見丈夫與其旗下咖啡店女員工性愛影片，氣炸提告。（示意圖）

2018-03-15 22:00

〔記者王定傳／新北報導〕楊姓女子覺得林姓丈夫的手機攝影功能好、儲存空間較大，只要出遊都使用丈夫的手機，拍攝家庭成員點點滴滴，去年間她打算洗一組照片給親友欣賞，或給女兒當功課素材，一開手機竟驚見丈夫與其旗下咖啡店女員工性愛影片，氣炸提告；新北地院審理後判黃男與小三賠償45萬元。

據查，經營連鎖咖啡店生意的林男，與妻子結婚10多年，育有2女，婚後2人胼手胝足，開創家業，楊女即使懷孕，仍堅持幫忙丈夫生意，至今已有4家咖啡加盟店及2家鬆餅店事業規模；不料，林男有錢後，卻開始不安份守己，與黃姓女員工偷情，還用手機拍下性愛過程。

由於楊女覺得丈夫的iPhones手機較好，出遊及日常生活，都會使用丈夫的手機拍照留念，去年間，她想挑選一組照片，洗出來給親朋好友，在日後聚會時欣賞，或給女兒當功課素材，不料，一開手機，竟驚見丈夫與黃女嘿咻影片，傷心不已。

楊女指出，案發後，丈夫竟反罵她：「在家只會吃飯、不會做生意」，還跟夫家聯手、斷絕經濟來源，逼她搬走，甚至擬好離婚協議書，要求無條件離婚，求償60萬元。

林男則解釋：「對於跟同事偷情，確實感到抱歉及自責，希望老婆可再給我機會，修復婚姻及家庭關係」，願意賠償35萬元；由於有「性愛影片」為證，法官認為2人所為，害楊女精神十分痛苦，導致罹患憂鬱症，判賠45萬元，可上訴。