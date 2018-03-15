債留台灣「錢」進中國！男子偷運1.1億紙尿褲設備被攔截

「高端專利成人紙尿褲生產設備」裝滿20只貨櫃，計畫偷運往中國轉賣。（記者洪定宏翻攝）

2018-03-15 18:20

〔記者洪定宏／高雄報導〕生產包護寧成人紙尿褲等產品的孝親合樂國際公司已在去年11月27日宣布解散，一銀租賃公司尚未收回出租的「高端專利成人紙尿褲生產設備」，林姓負責人有機可趁，計畫將市價1.1億元的設備，偷運到中國蘇州「企圖東山再起」，所幸檢警及時攔截，將林男依侵占及竊盜罪嫌函送法辦。

保三總隊第二大隊偵三隊表示，孝親合樂公司向一銀租賃公司承租「高端專利成人紙尿褲生產設備」，放在嘉義縣水上鄉的廠房，一銀租賃公司月前發現設備不翼而飛，於本月1日通報失竊。

保三總隊第二大隊偵三隊於2日向高雄海關通報，但海關已審核通過，將於本月8日出關；因時間急迫，專案小組報請高雄地檢署檢察官羅水郎指揮，於6日前往貨櫃場，開櫃檢驗，確認20只貨櫃內裝已拆解的製造紙尿褲設備。

林姓負責人7日到案說明指出，他於97年9月開設孝親合樂公司，因經營不善，於106年8月聽信算命師建言改名以求轉運，但公司仍在106年11月27日宣布解散。

由於林男已獲得金主投資，在中國蘇州開設新廠，所以鋌而走險，於2月中旬將生產設備運出廠房，以全日美公司名義找報關行申報出口，還刻意除去一銀租賃公司所有的標籤及動產設定標籤，以規避產權辨識。

保三總隊第二大隊偵三隊指出，「高端專利成人紙尿褲生產設備」共有3套，市價約1.1億元，產權除一銀租賃公司，另有第一銀行及星展銀行設定抵押。