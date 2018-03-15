熟女想嫁「先斬後奏」 揪弟友人到家嘿咻神展開…

2018-03-15 18:32

〔記者王定傳／新北報導〕40多歲有中度智能障礙的女子小藍（化名）覺得家庭不溫暖，想把自己「嫁掉」，決定「先斬後奏」，與弟弟的友人賴男約好嘿咻，2人翻雲覆雨後，因為房間燈沒關，小藍的弟弟覺得怪異，與媽媽破門而入，痛毆賴男，賴男嚇得直說「先交往看看」，被視為「拍拍屁股走人」，挨告性侵，檢方調查後認為證據不足不起訴。

檢警調查，53歲、有肢體障礙的賴男，與小藍的弟弟是朋友，去年9月20日，賴男唱歌時結識小藍，兩人一見如故，互談家庭狀況，賴男大獻殷勤，小藍心想自己家庭不溫暖，想把自己「嫁掉」，直接跟賴男說：「不如我們先斬後奏」，約定趁母親、弟弟熟睡後，偷偷在房間嘿咻。

隔日凌晨，2人按計畫行事，趁家人熟睡後，小藍拿手機call賴男赴約，進房後，由於賴男行動不便，小藍還主動脫衣，一陣翻雲覆雨後，小藍弟弟經過房門，發現姊姊房內電燈沒關，與她的習慣不同，直覺怪異，先問「你睡了嗎？」得到回應後仍覺得奇怪，等了10分鍾再去查看，燈光仍亮著，擔心出事，趕緊告知母親。

小藍弟弟與母親拿著鑰匙闖入房間，驚見2人衣衫不整，氣憤痛毆賴男，小藍母親質問，「你要不要負責？」並告知女兒有糖尿病，賴男回說，「先交往，看看有沒有糖尿病」，小藍聽完簡直傻眼，認為對方「吃完拍拍屁股走人」，雙方因此撕破臉。

賴男挨告性侵，但由於小藍說出2人約定嘿咻、把自己嫁掉、主動脫衣、獻身，以及賴男沒有施以暴力等情形，小藍也沒有提及自己有身心障礙手冊等事，檢方因此處分不起訴。