杜絕僥倖！詐騙車手重判5年定讞

2018-03-15 17:49

〔記者張文川／台北報導〕詐騙集團車手莊耀輝等4人，擔任取款車手行騙30名被害人，台南高分院考量社會對於詐騙集團量刑的期待，認為「為杜絕僥倖、不宜輕縱」，依加重詐欺罪，重判4人各應合併執行4年半至5年有期徒刑，4人上訴；最高法院認定二審量刑有理，今駁回上訴，全案定讞。

判決指出，莊耀輝、吳憲榮、陸柏翰、吳正安4人，於2017年加入「志哥」詐欺集團，擔任取款車手，集團成員以網路購物分期設定錯誤、佯稱友人借款等手法，使民眾信以為真匯款到人頭帳戶，由莊男等人出面提領贓款。

台南高分院二審認定，莊男等人對於被害人的財產及心靈，皆造成莫大傷害，無視被害人可能因為失去經濟支持，而使生活陷於困頓，造成社會問題，考量現今社會大眾對於詐欺集團份子量刑的期待，為杜絕僥倖、減少犯罪，不宜輕縱。

二審決議從重量刑，判處行騙30名被害人的莊耀輝5年有期徒刑，騙29人的吳憲榮和陸柏翰各4年10月，騙28人的吳正安4年6月。

4人上訴至三審，最高法院合議庭今評議後認為，莊耀輝4人詐騙行為多達30次，且均年輕力壯，有謀生能力，卻以詐騙手段獲取金錢，心態可議，騙走被害人畢生積蓄或身上僅存的財產，危害不輕，二審量刑既未逾越法定刑期範圍，也沒濫用裁量權，符合比例、公平及罪刑相當原則，駁回上訴確定。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆