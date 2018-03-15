白玫瑰運動將再現！ 司法院：主動聯繫...

2018-03-15 17:32

〔記者吳政峰／台北報導〕2010年的數件性侵判決結果，不符合社會多數人期待，進而引發名為白玫瑰運動的遊行，上萬民眾參與，至今歷經司改國是會議，8日職務法庭的一件判決，判性騷擾法官僅須罰薪，無須免職，再度激起社會對司法與性別的討論，白玫瑰社會關懷協會重批「死掉的司法」，揚言「我們準備上街吧！」

白玫瑰協會表示，當法官對於助理性騷擾，強吻、擁抱、不讓助理離開，卻只要罰款，被說是「婚外情未遂」，還有法官幫他上媒體辯解，那我們怎麼相信法官會重視每個被侵害的女性與孩童？

該協會又質疑，法官裁定性侵慣犯可重回社區、讓性侵兒童的男子回到遊藝場工作、給性侵未成年少女的網狼9萬元交保，卻無配套措施，民眾安全可有保障？

該協會嚴詞指出，「我們準備上街吧！」為了這死掉的司法、為了我們的下一代、為了我們心中最在乎的人，我們準備上街吧！跟我們相約，司法院見！

司法院回應，尊重白玫瑰協會的意見，對於各界看法，司法院都謹慎考量，列為將來修法的依據，且將主動與該協會聯絡，一起為司改努力。

司法院表示，針對職務法庭的問題，已著手研修「法官法」，未來將朝二審制修法，即從現在的一審確定，改為有上訴救濟制度的二個審級，並且考慮在一審職務法庭的組成成員中，加入非法官的外部成員。

司法院指出，未來職務法庭審理有關性別議題的案件，將考量性別配置一定比例，參照「性別工作平等法」、「性騷擾防治法」等法令設計。

而對於總統蔡英文15日在臉書上的呼籲，包括第一、 社會對於女性在職場上的處境，要多一分同理心；第二、 司法判決必須彰顯社會公平正義；第三、 務必在司法制度中落實性別主流化。司法院則回應「感謝總統支持司改，司法院會全力以赴」。

至於陳鴻斌再審改判可回復法官職，退休金是否受到影響？主管銓敘的銓敘部很苦惱，詢問司法院的意見，司法院則表示案件太罕見，且不知監察院是否會在法定期間1年內提再審，將開會討論。