臉書詐團出監「擴大營業」 100個假帳號躲查緝

2018-03-15 17:10

〔記者王駿杰／新竹報導〕35歲廖姓男子利用臉書自組詐騙集團，去年遭警方查獲，羈押至今年1月才出監，不料他沒記取教訓，反重操舊業搞詐騙，利用臉書申請的假帳號，在各社團販賣二手商品，等買家匯款後，就將對方臉書封鎖，目前初估有百餘人受害。

警方指出，最近接獲多起民眾報案，指在臉書購買二手商品遭詐，經查均為外縣市人口，為免詐騙集團坐大持續危害各區民眾，由刑警大隊長林明佐召集科技犯罪偵查隊，並協請警政署刑事局偵九大隊第三隊成立專案小組展開徹查。

警方查出，廖男出監後，隨即改變作案模式，他夥同林、簡姓男子再組集團，以租車旅遊的方式於各縣市日租套房流竄，利用臉書申請的假帳號到二手商品社團刊登拍賣訊息，販售3C產品及時下較夯的露營器材、二手生財工具等，並以臉書通訊軟體Messenger與買家聯繫。

警方表示，廖男為取信買家，會先填寫宅急便寄件單秀給買家看，等買家將帳款匯入廖男的人頭帳戶後，就立刻將對方封鎖，估計不法所得達500萬元。

警方研判，廖男認為臉書是美國公司所經營，警方追查不易，才會鎖定於臉書社團張貼二手商品詐騙，經清查他一共向臉書申請超過100個帳號，並交換使用以規避警方查緝。

警專案小組掌握情資，14日由新北地檢署檢察官陳伯均指揮，跨轄區前往廖男位於台中的租屋處，除將他與集團成員逮捕，還扣得犯案用手機、電腦、人頭帳戶、提款卡、人頭電話等證物，訊後依詐欺罪嫌法辦。