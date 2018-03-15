愛情騙子！黑人假指揮官騙走2熟女800多萬元

警方當場測試備處理過的真美金可以用藥劑清洗出來，但黑紙怎麼洗也沒辦法洗成美金。（記者吳昇儒攝）

2018-03-15 16:56

〔記者林嘉東／基隆報導〕跨國詐騙集團成員化名美國駐中東地區聯合國和平部隊指揮官 Nicholas，透過網路交友軟體，騙取失婚女醫師Judy 與單身洪姓女子芳心後，再分別以需要運送貴重物品與「黑紙洗成美金」的手法，騙走2人共28萬1154元美金。基隆地檢署今天偵結依加重詐欺罪嫌起訴非洲籍車手等5人。

起訴書指出，跨國詐騙集團成員化名美國駐中東地區聯合國和平部隊指揮官 Nicholas，透過網路交友軟體，每天向Judy噓寒問暖，讓Judy在與先生離異後，以為找到真愛，陸續被騙走10萬1950元美金（3百多萬台幣）

警方接獲Judy家人報案，活逮前來取款的黑人車手葛瑞森（音譯），追出Nicholas，另以相同溫情攻勢，贏得洪女芳心後，再利用1960 年代盛行中東、非洲的「黑紙變美金」詐騙手法。

讓洪女誤信只要花12萬美元購買1瓶洗美金藥劑，就能將整疊黑紙還原成3百萬美金，陸續匯給對方17萬9204元美金（500多萬台幣），才知受騙。

「黑紙變美金」騙局是在1960年代流行的騙術，犯嫌利用假遺產、假支票及假美金等方式，騙取被害人的信任，藉機詐取財物。

詐騙手法只是透過澱粉加碘酒，調製成黑色液體，塗抹在面額一百元的美金上，曬乾後就變成一張張黑色鈔票，但透過維他命C加水，立刻就能將鈔票漂白還原。

檢方認定，66歲黃長龍、54歲杜秋美受跨國集團指使，替3名來台取款的非洲籍車手51歲Richards、與47歲Garretson、41歲Herve安排住處，及照顧3人生活起居，均依加重詐欺罪嫌起訴。

警方當場測試備處理過的真美金可以用藥劑清洗出來，但黑紙怎麼洗也沒辦法洗成美金。（記者吳昇儒攝）

Richards利用普通黑紙騙被害人，只要利用特殊藥劑就能洗成美金。（記者吳昇儒攝）