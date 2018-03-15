8月女嬰當沙包 施暴保母辯腳痛不耐女嬰哭鬧

2018-03-15 16:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕涉嫌向8月女嬰施暴的蘇姓保母（托育人員），今天下午到中市警局五分局水湳派出所接受偵訊，她宣稱近期腳痛，再加上女嬰哭鬧，制止無效而動手施暴，對家長與女嬰相當抱歉，她結束偵訊後，走水湳所偏門離去，面對記者詢問，她不發一語不回應，用紙袋蒙臉低頭騎機車離去。

中市社會局則指出，已確認蘇姓保母虐待屬實，依據兒童及少年福利與權益保障法，可對蘇姓保母與所屬的托嬰中心，各處罰6萬元至30萬元罰鍰，並可撤銷蘇姓保母的證照，永不得從事同一行業。

中市政府社會局兒少福利科專員陳曉茵指出，上述托嬰中心於2016年8月成立營運，蘇姓保母於2012年取得證照，是這家托育中心最資深的托育人員（俗稱保母或老師），至於被虐的8月女嬰，因額頭瘀青受傷就醫，目前狀況良好，不過，醫師仍建議住院觀察中，依據錄影畫面，蘇姓保母確認虐待嬰兒屬實。

她強調，依兒童及少年福利與權益保障法第49條，任何人對於兒童與少年，不得有身心虐待等行為，同法第97條規定，可處6萬元至30萬元罰鍰，另依相關法令，施虐的托育人員可以吊銷執照，永不得再考或從事同一行業。

女嬰的父親已於今天中午至水湳所製作筆錄，對蘇姓保母提出傷害罪與違反兒童及少年福利與權益保障法，警方於今天下午1時許，隨即傳喚蘇姓保母與施暴時在旁的另一保母，蘇姓保母於偵訊時說，近期她因為腳疼而心情不好，案發時女嬰哭鬧，她制止無效，情緒失控而動手，她深感抱歉與後悔，希望家長能原諒。

蘇姓保母下午3時許偵訊結束後，刻意穿有頭套的連身衣，將自己裹住，再用紙袋遮臉，針對媒體詢問，她全程不發一語，趕緊戴上安全帽騎機車離去，還因匆忙而一度逆向行駛。

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