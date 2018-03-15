台商人疑攜帶4件象牙雕刻入境 遭查扣送鑑定

台灣籍楊姓男子下午從日本大阪搭機入境桃園機場時，遭關務署台北關關員在他行李內查獲4件疑似象牙雕刻藝品，該批疑似象牙雕刻藝品已經送屏東科大鑑定中，若確定為象牙製藝品，楊男將被依違反野生動物保育法函送桃園地檢署。（記者朱沛雄攝）

2018-03-15 16:36

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕台灣籍楊姓男子下午從日本大阪搭機入境桃園機場時，遭關務署台北關關員在他行李內查獲4件疑似象牙雕刻藝品，楊男表示純粹是欣賞工藝品雕工精細而購買，並不知那是用象牙所雕刻，海關人員訊問後除了將4件疑似象牙製藝品全數暫扣後處，並送屏東科大鑑定。

台北關表示，本國籍楊姓旅客下午13時許，自大阪搭乘華航CI-159班機入境桃園機場時，被台北關稽查組人員攔檢查獲其手提及托運行李內夾藏4件疑似象牙雕刻品，總淨重4.9公斤。

楊姓男子表示，自己從事茶藝品生意，在日本選購茶壺時，看見這4樣雕刻品雕工精緻漂亮，連同茶壺共花18萬日幣（約4萬9400元新台幣）買下，以前沒有見過類似的工藝品，不知道是用象牙雕刻的藝品。

台北關表示，由於象牙屬於第一級保育類的野生動物產製品，該批疑似象牙雕刻藝品已經送屏東科大鑑定中，若確定為象牙製藝品，楊男將被依違反野生動物保育法函送桃園地檢署。

台北關指出，依野生動物保育法第24條第1項規定，野生動物之活體及保育類野生動物之產製品，非經中央主管機關之同意，不得輸入或輸出；如有違反者，依野生動物保育法第4條規定，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上150萬元以下罰金，呼籲民眾出國旅遊如購買野生動物產製品，須查明是否屬保育類產製品，入境時應主動向海關申報，以免觸法受罰。