刁難包商需索無度 鐵改局南工處余姓副工程司遭羈押

2018-03-15 16:26

〔記者黃建華／高雄報導〕交通部鐵路改建工程局南部工程處一名余姓副工程司涉嫌藉職務對包商需索無度，連「小三」的住處裝修費、假日休閒露營帳篷都要包商買單，索賄金額上百萬元，廉政署南調站接獲檢舉跟監、蒐證數月，今傳喚逮捕余男，檢方複訊後聲押獲准。

這起鐵改局官員涉嫌貪瀆案，涉案副工程司涉嫌藉職務刁難鐵路地下化工程美術館段到左營段的包商，需索無度，受害包商的友人看不下去，才向廉政署南調站檢舉。

據了解，遭魚肉的包商在得知余男遭到聲押獲准，忍不住向廉署人員感謝：「幫我們出了一口氣！」