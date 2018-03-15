大貨車轉彎翻覆 駕駛受傷送醫

2018-03-15 16:24
簡姓駕駛轉彎時翻覆，壓傷一旁的小貨車。（記者吳昇儒翻攝）
〔記者吳昇儒／新北報導〕34歲簡姓大貨車駕駛今日下午3時許，駕車行經台62線四腳亭往五堵匝道轉彎時翻覆，壓到路旁的貨車，簡男受困車內。新北市消防局獲報後，派遣瑞亭分隊前往救援，將簡男送出後，送醫救治。現場流出大量油量，所幸是食用葵花油，工務人員先以木屑潑灑處理，以免後方車輛打滑。
消防隊員到場後，立刻將受困車內的簡男救出，送往基隆長庚醫院救治，初步檢查並無大礙，警方目前正在現場調查，釐清肇事原因。
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
簡姓駕駛轉彎時翻覆，壓傷一旁的小貨車。（記者吳昇儒翻攝）
〔記者吳昇儒／新北報導〕34歲簡姓大貨車駕駛今日下午3時許，駕車行經台62線四腳亭往五堵匝道轉彎時翻覆，壓到路旁的貨車，簡男受困車內。新北市消防局獲報後，派遣瑞亭分隊前往救援，將簡男送出後，送醫救治。現場流出大量油量，所幸是食用葵花油，工務人員先以木屑潑灑處理，以免後方車輛打滑。
消防隊員到場後，立刻將受困車內的簡男救出，送往基隆長庚醫院救治，初步檢查並無大礙，警方目前正在現場調查，釐清肇事原因。