挪用公款涉背信 和鑫光電前董座逃亡逾追訴期獲判免訴

2018-03-15 16:28

〔記者張文川／台北報導〕上市公司和鑫光電公司前董事長兼總經理張錫強，與全國工業總會前理事長陳武雄，14年前在交易土地時，涉挪用和鑫光電資金1億4500萬元當作押標金，台北地檢署依背信罪嫌起訴張錫強，但張未到案，被台北地院通緝，至今逃亡已逾12年半追訴時效，北院今認定時效完成，判他免訴。可上訴。

同案被告「化工教父」和桐投資控股公司創辦人陳武雄，在此案已被判無罪定讞，但陳武雄另因和鑫光電內線交易案，前年7月被判刑2年半、併科罰金200萬元定讞後，疑畏罪潛逃，台北地檢署執行科傳拘不到，去年1月發布通緝，通緝時效到2034年4月；張錫強與陳武雄是親戚，陳武雄是張錫強岳父的弟弟。

北檢起訴指出，陳武雄以和桐公司法人代表身分，擔任和鑫董事，2004年1月，張錫強與工信工程公司負責人潘信榮等，共同出資26億9100萬元，標得台灣省農工企業公司的南港3筆土地，張錫強從和鑫的土銀帳戶中，領出1億4500萬元，開立土銀支票，充當購地的押標金，還虛立委託書，偽裝成和鑫公司委託陳克銘標購土地。

北檢於2004年開始偵查，張錫強始終未到案，起訴移送北院後，北院通緝張，北院近日計算追訴時效，證實張已逃亡逾12年半追訴時效，依法判免訴。