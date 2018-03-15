涉貪詐工人薪水 國家實驗研究院副技術師被起訴

2018-03-15 17:17

〔記者王俊忠／台南報導〕財團法人國家實驗研究院設在南科地區的實驗動物中心南部設施前陳姓副技術師，被控涉勾結承攬機電維護工作的包商負責人與1名員工、詐領包商派工不足的員工薪水，前後3個年度共詐領101萬多元，因這機電維護經費是政府科技部補助，台南地檢署偵結依貪污詐財、偽造文書等罪起訴副技術師與包商等3人。

檢方調查，陳姓副技術師（42歲）是從94年10月中到105年12月底任職於財團法人國家實驗研究院國家實驗動物中心（下稱動物中心）南部設施行政服務組，負責此單位建築機電設備維護的請購、履約及查驗工作。另陳姓（55歲）與吳姓男子（47歲）分別是宏騏騰科技公司的負責人與員工。

103年到105年3個年度，動物中心南部設施接受科技部補助依政府採購法辦理南部設施的建築機電設備維護採購案，3個年度都由宏騏騰公司得標承攬，依契約各年度須派5至6名工作人員到動物中心南部設施做機電設備維護工作。

動物中心陳姓副技術師查驗時，明知包商派駐工人不足、違反契約規定，他為圖取得派駐工人的薪資採購金，竟與包商陳姓負責人、吳姓員工勾結，填具不實會計憑證、利用職務機會詐取財物，副技術師未要求包商補足人力，反而假藉代為執行未到班的派工工作，向包商索取這部分薪水，副技術師把未到班的派工工作交給動物中心約聘人員與包商吳員在內的其他派工代為執行。

檢調統計陳姓副技術師與包商負責人、員工在這3年度共詐得勞務採購價金101萬5900元，後來被告吳員到調查局南機部自首並告發陳姓副技術師。檢方考量吳員自首供出全案，請法官給予免刑；陳姓副技術師繳回94萬多元犯罪所得，也請法官予以減刑。