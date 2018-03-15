丁小芹涉嫌賣假包挨告 出庭辯稱「不是我賣的！」

2018-03-15 15:53

〔記者王定傳／新北報導〕女藝人丁小芹去年因販賣假的名牌包，被新北地院判刑4月，但她卻沒有收斂，涉販售假的CHANEL、FENDI包，甚至收錢沒有出貨、或聲稱全新實際卻是二手品，12人受害提告，詐欺金額近18萬，丁卻說都是一名新加坡籍女子「Natasha」處理，她不知情，新北地院今開庭，丁仍堅持己說，檢方認為她不知悔改，建請從重量刑，全案訂於4月宣判。

此外，合議庭今詢問丁小芹經濟狀況，丁說她目前演藝工作「歸零」，只從事服裝設計工作，一個月好的時候最高「3萬」，最差「7、8千至1萬元」，且沒有每個月都有接案，收入不是很穩定。

據查，2013年間，丁小芹賣1個香奈兒手提包給服飾店蔡姓女合夥人，事後被發現是山寨貨挨告，丁女辯稱不知買到仿冒品，一審新北地院不採信，依詐欺罪判她4月徒刑。

檢方調查，丁女仍繼續在網路拍賣商品，2015年8月，她涉嫌在網路「旋轉拍賣」刊登拍賣訊息，打著：「自私二手著物、小香法國購入牛皮手提肩包，寄主因定居海外搬家急售，9成新、保卡、保證書、紙袋全齊」、「此精品區由法國、荷蘭、義大利帶回的精品，有全新或二手商品會註名清楚」等語。

蔡姓等3名女子看到訊息後向丁購入CHANEL、FENDI包及STELLA MCCARTNEY鞋子，事後送鑑察覺受騙，其中被騙最多的就是蔡女，花了4萬買了假香奈兒包。

不 僅如此，檢方調查，2015年9月開始，丁小芹還在旋轉拍賣及蝦皮拍賣，出售衣服、背包、導入儀、皮夾、修容盤、化妝品等，有被害者匯款後根本沒有收到物品，也有人買了號稱是全新的導入儀，收到卻是二手貨，氣炸提告。

全案總共12名被害者向丁小芹提告，總詐欺金額17萬9515元，丁否認犯行，辯稱都是一名叫「Natasha」的新加坡籍女子處理，她不知情，新北地院今開庭，丁仍堅持不是「我完全不知情」，「對於我自己的無知，借用家人及自己帳號給別人，我深感反省！」

其律師則替丁主張無罪，並稱若有罪的話，請合議庭審酌丁已與大部分被害者和解，從輕量刑；檢方則認為，丁雖有和解，但否認無悔意，自稱與「Natasha」聯繫上的證據，又不願提出，純粹是幽靈抗辯，浪費司法資源，請從重量刑：合議庭諭知全案辯論終結，訂於4月宣判。