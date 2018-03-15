藥頭戒毒卻賣毒 新埔分局偵查隊逮人查獲2槍

新埔警分局偵查隊執行「安居緝毒專案」逮到自己看戒毒門診卻涉嫌販毒害人的蕭姓藥頭（中）。（記者黃美珠攝）

2018-03-15 17:06

［記者黃美珠／新埔報導］桃園市55歲蕭姓男子染上毒癮至少有19年，新竹縣新埔警分局偵查隊卻發現他邊努力戒毒，也邊努力賣毒！為防護毒品被人黑吃黑，有改造槍枝前科的他，還改造玩家喜歡收藏的「操作槍」變成有殺傷力的武器以攜帶防身，結果被新埔偵查隊掌握後跟監逮人，只是讓警方傻眼的是，蕭男落網的地點，竟然是醫院門外，因為他當時正準備要去取美沙酮解自己的瘾。

新埔偵查隊執行「安居緝毒專案」老早就鎖定最近半年來，因為地緣關係，跨縣市販毒到關西、新埔一帶的蕭男。

昨天下午警方發現蕭男行蹤立刻尾隨跟監，沒想到他卻跟女友開車一起去了某國軍醫院，就在蕭男停好車後，員警上前表明身分。

警方說，蕭男起先自恃身上沒有違禁品而配合調查，沒想到警方眼尖瞥見1個類似女用化妝包的皮包，竟然被放在蕭男駕駛座踩腳處。

偵查佐們心知有異因此請他配合打開，沒想到立刻「賓果」，正是1把有紅外線瞄準器的改造手槍及其子彈，立刻以槍砲罪嫌現行犯身分逮捕蕭男及其女友。

警方說，蕭男承認自己拿操作槍來改造防身。但否認吸毒，還說自己去醫院就是為了要去看戒毒門診。期間一度蓄意誤導警方他租住在楊梅，實際上他最近回老家落腳早已為新埔偵查隊所掌握。

員警押解他回住家搜索，果然再從其臥房查獲1把改造手槍、以及安非他命和海洛因毒品總共6.9公克。另外再擴大執行掃蕩其黨羽，到記者截稿為止，總共逮捕6男1女，全案正深入追查其毒品來源、流向、以及有無改造其他槍械販賣等。

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新埔警分局偵查隊執行「安居緝毒專案」逮到自己看戒毒門診卻涉嫌販毒害人的蕭姓藥頭（中）。（記者黃美珠攝）

新埔分局偵查隊繼2月底查賭場查獲制式衝鋒槍1把，今天又再度抓藥頭起獲2把改造手槍。（記者黃美珠攝）