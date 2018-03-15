為拆窗簾鬧脾氣 母報案意外查到兒子吸毒

警方在房內查獲毒品。（記者鄭淑婷攝）

2018-03-15 15:35

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市34歲龔姓男子近日辭去工作後，整日待在房內足不出戶，媽媽擔心兒子狀況，打算拆掉房內窗簾、引入陽光，希望可以翻轉兒子的情緒，沒想到龔男為此暴走、鬧脾氣，還在房內躁動、走來走去，媽媽憂心到報警協助，沒想到警方在房內查到安非他命、K他命毒品。

桃園警分局大樹派出所今早接到婦人報案，指稱她與兒子吵架後，兒子在房內躁動、亂走，很擔心他會發生意外，希望警方能協助勸說；員警抵達後得知，原來婦人與34歲龔姓兒子，只是為了窗簾吵架，龔男原本從事汽車美容工作，近日卻突然辭去工作，整天把自己關在房內，因不滿媽媽要拆窗簾而發脾氣。

員警在婦人協助下進入龔男房間，龔男一見到警察頓時沉默不語，員警見他神情頗為緊張，隨即在冰箱、床上各發現1包安非他命混合K他命的毒品共10公克，另在抽屜內找到2小包K他命，婦人才恍然大悟兒子近日異常舉動的原因。

龔男原先辯稱毒品是不認識的人寄放的，後來才坦承是自己買來吸食的，對於媽媽報案非常不諒解；員警則勸他要體諒媽媽的苦心，沾染毒品毀了自己又拖累家人，訊後依毒品罪嫌將他移送桃園地檢署。

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