逃逸印尼移工情人節殺女友塞紙箱 判15年定讞

2018-03-15 15:32

〔記者張文川／台北報導〕逃逸印尼籍移工阿杜，去年情人節前夕和同為逃逸移工的女友阿雅，前往移民署宜蘭專勤隊欲自首不成，當晚借住在朋友開的店，隔天一早2人為錢糾紛爭執，阿杜一怒之下把女友打死，將屍體裝進紙箱藏屍；最高法院今駁回上訴，依殺人罪判阿杜15年有期徒刑定讞。

判決指出，37歲的阿杜與阿雅打算自首返回印尼，去年2月13日晚間由張姓雇主陪同至宜蘭市中央市場張姓女子經營的印尼商行求助，張女聯絡管區警員陪同至宜蘭專勤隊自首，但因已過下班時間而未成，遂返回張女商行，借住在3樓房間。

隔天情人節上午8點，阿杜與阿雅因金錢起糾紛進而發生衝突，阿杜惱怒失手殺了女友，把屍體藏在紙箱中，清理地上血跡，但張女過來開店時就發現，立即報警逮人。

法醫解剖鑑定，認為阿雅遭毆擊頭部，造成頭部瘀腫、刺傷裂傷等傷害，並非只是腳踢所致，研判阿杜有持金屬鑷子、支架毆擊阿雅頭部。

一審庭訊時，阿杜只承認用腳踢阿雅，但沒有殺人意圖，「我沒有要殺她、什麼事情都忘了」；但他在警訊時說與阿雅有金錢糾紛，女友跟他要錢，他才失手殺人，說法反覆，還自認有精神疾病。

一、二審皆判刑15年，法官認為，阿杜落網後坦承有清理血跡，因為不想被看到、將阿雅放在箱子內是怕被人發現，精神鑑定報告也顯示，阿杜犯案時具認知、記憶、推理、情境判斷力，認定阿杜辯詞不足採信。

阿杜上訴至三審，最高法院認同原審判決，駁回上訴，判刑15年定讞。