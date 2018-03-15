臉書贊聲結怨 5煞錢櫃門口尋仇砍人

2018-03-15 15:22

〔記者吳仁捷／新北報導〕公親變事主！曾姓男子日前在友人臉書留言「贊聲」，黃男留言反嗆，雙方結下樑子，黃男到新北市板橋錢櫃KTV唱歌，與曾某在同一包廂狹路相逢，互看不順眼，黃男撂人持刀當街砍殺黃男與友人，板橋警分局追查2天，拘提主嫌黃男、鄭男等5嫌到案，從犯推稱只是支援，沒想到黃嫌下重手，警方將5煞依殺人未遂、妨害秩序等罪法辦。

板橋警分局調查，21歲曾姓男子友人日前唱歌與人發生口角，雙方在臉書上互嗆，曾男上網替友人「贊聲」，與對方友人黃男在臉書上互嗆，因此結下樑子，未料12日晚間，兩人狹路相逢，在板橋錢櫃KTV318包廂巧遇；黃嫌藉故曾男擋住他拿酒杯，雙方口角，但被在場同伴拉開，黃嫌離去時，曾男還傳簡訊搶他，黃嫌氣不過下，向鄭男借了一台賓士，載4人來到錢櫃尋仇。

曾男等4人13日凌晨3時許離去，走到錢櫃外等車，同伴見對街有惡煞持刀衝來，嚇得躲開，黃嫌等人見到曾男劈頭就砍，曾男背部、左肩撕裂傷被砍5刀，現場血跡斑斑，曾男的陳姓友人也受到波及，右手臂遭砍了1刀。

板橋警分局事後根據現場影像，查出涉案的21歲黃男、24歲車主鄭男、同夥3名等人，3名同夥辯稱，被黃男叫去支援，單純想要教訓對方，不知道黃男出手這麼重，當下他們也嚇到，砍完就把刀械丟大排到處躲藏，直到黃男被逮叫他們出面投案，警訊後，將5嫌依殺人未遂、傷害及妨害秩序等罪送辦。