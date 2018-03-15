桃警首創執法新利器 3秒辨識趴趴走贓車、牌號異常車輛

2018-03-15 15:25

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市警局交通大隊與科技廠商合作，研發「行車動態車辯系統」，將高畫質行車紀錄器結合動態車牌辨識系統，可以即時查辨車牌號碼並進行資料庫進行比對，警方表示，只要約3秒的時間，就可以辨識出車輛是否為贓車或是牌號異常，相較於過去員警拿著掌上型電腦手動輸入、透過公路監理電子閘門系統逐一比對等傳統做法，便利性及效率上都大為提高，在車速40到50公里左右、辯識度可達8成。

警方表示，從2003年內政部警政署就全面執行「淨牌專案」，要求各警察機關嚴格取締牌照違規，一來是為了查緝贓車、避免淪為犯罪工具，二來是要揪出許多因逾期檢驗車輛被註銷號牌的車輛，這些未定期檢驗的車輛也是道路安全的一大隱憂。

警方表示，目前交通大隊與新竹區監理所合作，將員警巡邏車內的行車紀錄器搭配後端電腦主機的車牌辨識系統，在執行巡邏勤務時，可隨時將攝得的車輛號牌畫面與資料庫進行比對，一旦出現贓車及號牌異常車輛的警示，執勤員警就能在第一時間攔查，相信能有效淨化治安。

交大執法組長陳國煌表示，交大目前已裝載2套搭配動態車牌辨識系統的行車紀錄設備，試行運作3天就分別在桃園、中壢區查獲3輛號牌註銷車輛，並即時通報監理人員處置，未來將視執行成效，研議擴大辦理。

中壢監理站長吳金全表示，警方這套系統是一大創舉，能有效協助查緝贓車或牌號異常車輛，目前桃竹苗區約有2到3萬筆牌號註銷車輛，如被查到違規上路，可依道路交通管理處罰條例，處3600到10800元罰緩並扣繳註銷牌號。

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