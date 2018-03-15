「數位採證室」專治毐蟲 彰檢準備拿來抓鬼

2018-03-15 15:18

〔記者顏宏駿／彰化報導〕3C產品普及，檢警辦案也得跟上科技趨勢，彰化縣地檢署成立「數位採證室」，犯案者利用3C產品犯案，即使檔案砍掉，都能透過科技還原，讓科技犯罪無所遁形，今天臺灣高等法院檢察長王添盛等人特別到彰化地檢署主持「數位採證室」啟用揭牌儀式。

彰化地檢署檢察長黃玉垣表示，「數位採證室」結合國內尖端的數位採證器材及技術，原本是打擊毒品的利器，可以把上游、下游像肉粽串般一舉殲滅，其奏效的原因係買家和賣家都以數位通訊器聯絡，法務部這次由科技部的跨部支援，在全國成立8處「數位採證室」，彰化、雲林共用，不管在毒品、詐騙、查賄都可發揮效用。

黃玉垣強調，「凡打過必留下痕跡」，「數位採證室」成立，也帶動同仁學習新科技辦案的技巧，透過作大數據分析讓「組織」聯絡的「熱點」無所遁形，今年年底選舉，就可派上用場，現金買票通常透過電子通信聯絡，即使用Line等各種聊天App，他們都能循跡追蹤，現代科技日新月異，候選選切莫存有僥倖的心態。

彰檢襄閱主任檢察官林漢強表示，科技中心的應用範圍非常廣泛，特別是在通信，過去販毒、買票、詐騙、民生犯罪，檢方查扣嫌犯電腦主機或手機，經常出現重要檔案被刪除，「凡走過必留下痕跡」，今透過科技中心的幫助，可以把重要檔案還原回來，讓犯罪證據無所遁形。