消防救護員+指導醫師群 新北去年救回163條命

新北市消防局建置生命之鏈，提升緊急救護存活率，今天頒發醫療指導醫師及醫療指導顧問聘書，新北市在消防救護技術員與醫院端結合下，106年救治2215名到院前呼吸心跳中止患者，救活776人，更有多達163人康復出院，全國稱冠；圖為救護OHCA患者。（記者吳仁捷翻攝）

2018-03-15 15:21

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局建置「生命之鏈」，提升到院前緊急醫療品質與患者存活率，今天招募29名神經內科與心臟內科專科醫師，加入醫療指導醫師及醫療指導顧問群，並頒發90人聘書，提供預立醫囑（線上給藥）、行動急診室24小時線上排班諮詢及訓練，讓消防救護員因應時間急症如心肌梗塞及梗塞型腦中風患者時，提升心導管手術及血栓溶解劑施打率。

新北市消防結合醫院端團隊的努力，去年受理2215件到院前呼吸心跳中止患者中，救回776人（35％），更有163人從鬼門關救回，康復出院，存活率在全國號稱第一。

新北市消防局緊急救護科今天在新北市政府9樓災害應變中心，頒發醫療指導醫師暨醫療指導顧問聘書給指導醫師及指導顧問們；新北市消防局長黃德清說，增聘醫療指導醫師及顧問，主要在協助預立醫療流程授權及開放、行動急診室專案的24小時線上排班及接案、分隊訪視及訓練。

另為因應心肌梗塞及梗塞型腦中風等「時間急症」患者， 醫療指導醫師與顧問，可望提升心導管手術施作率及血栓溶解劑施打率，並透過與行動急診室專案結合，讓指導醫師與顧問無論身在何地，都能立即透過手機進行線上指導，第一時間搶救患者，提升醫院端對病患的預先處置。

新北市消防局統計，新北市擁有全國最多464位高級救護技術員（EMT-P），新北市106年受理2215件到院前心肺功能停止（OHCA）案件，經由消防救護技術員及指導醫師合力搶救緊急傷病患生命，2小時存活率達到35%以上，救活776人，其中康復出院者多達163人，比例更高達7.23%。

緊急救護科長高宗棋表示，災害發生時醫療指導醫師於也可提供協助、協同消防人員深入災區進行人命救援，新北消防去年成立首支DMAT，今年初花蓮地震後，第一時間派員及召集DMAT醫療指導醫師4名共同前往災區救援，在傾斜、隨時可能倒塌的大樓瓦礫堆中進行災害救援、協助患者救治、創傷處理、到院前死亡患者急救與評估後送醫院之選擇及分流，在災區支援多達4天。

未來期望藉由醫療指導醫師暨醫療指導顧問的專業協助、指導，提升新北市緊急救護能量、品質、服務及患者存活率。