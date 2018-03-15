工人施工摔死 張淑晶業務過失致死判刑5月定讞

2018-03-15 14:31

〔記者張文川／台北報導〕中興國際開發有限公司廖姓員工，2014年3月在工地進行冷氣室外機鐵架設工程時，從2樓掉落地面死亡，事後中興公司竟不顧停工命令復工，檢警查出，中興公司沒提供安全帽及安全繩有疏失，且負責人竟是被控坑殺房客的張淑晶、經理則是黃鐸，最高法院今依業務過失致死罪，判張5月徒刑、黃6月徒刑，得易科罰金定讞。

張、黃二人同案被控違反勞工安全衛生法，一、二審皆判二人各3月徒刑，此部分因不得上訴三審，二審時即已定讞。

2014年3月15日上午10時，廖男工作時，因建築老舊雨遮年久失修，踩踏的雨遮崩落，從2樓摔到1樓死亡，案發後，中興公司已被新北市政府勞動檢查處通知停工，沒想到竟又偷偷復工。

檢警調查，張淑晶就是負責中興公司財務運作、薪資發放及工程業務規劃聯繫等事項的實際負責人，黃鐸則是經理，不過，兩人都否認犯行，張淑晶說與中興公司沒任何關係，只是借錢給黃鐸，黃雖坦承是經理，卻說廖是承攬冷氣安裝的廠商，不是員工。

不過，法官認定黃鐸以經理名義負責處理裝潢房屋，張淑晶則是實際出資者，負責房屋出租，在本案工地裝潢期間，也有到工地瞭解裝潢進度，指揮員工清理房間，可見張淑晶就是實際負責人，死者也是公司領薪員工。

最高法院認為，張、黃兩人輕忽勞工作業安全，使被害人家屬痛失至親，停工期間繼續施工，與廖男死亡有因果關係，判有罪定讞。