兄弟鬩牆！把紫色狼尾草當紅甘蔗提告

2018-03-15 14:24

［記者楊政郡／台中報導］台中市烏日區陳姓兩兄弟，農田比鄰，又相處不睦，因土地糾紛而有訴訟，105年8月弟弟控告哥哥砍了他50株紅甘蔗，檢方依毀損罪起訴，但此案法官請植物專家到場鑑定，發現砍的是10株左右的紫色狼尾草，牧草的一種，普遍長在兩造的田內，這種牧草經濟價值低，無科以刑罰之必要，判無罪。

判決書指出，「阿章」與「阿城」是兄弟關係，兩人在烏日區學田路兩筆農地比鄰，「阿城」105年8月25日到田裡一看，緊鄰「阿章」的紅甘蔗被砍了約50株（總價值約5千元），認定是「阿章」所為而提告。

「阿章」坦承割了些雜草，否認割紅甘蔗，辯稱「阿城」田裡雜草已占用及垂落我的土地，且擋到路燈，還引來蚊蟲，他才拿鐮刀割除。

法官請曾任台灣農試所黃勝忠博士及農委會畜牧試驗所研究員林正斌博士，兩人到場協助勘驗，由告訴人「阿城」指引到場，指出未遭被告砍伐的植物，專家一看說這是紫色狼尾草，是牧草的一種。

黃博士指出，台灣的牧草長得像紅甘蔗一樣高時，從監視器上很難判斷是紅甘蔗還是牧草，從外觀上確實頗為相似，但原告及被告兩兄弟長期務農，理應都很清楚，而牧草幾乎無經濟價值。

法官發現原告及被告都沒養牛，牧草對他們來說只是雜草，被告也非為了利益而砍伐，且從現場監視器來看，被告僅砍了1分47秒，人工砍不了幾株，原告說50株有故意誇大，且主觀上對被告有惡意，審酌砍除雜草無經濟價值，無科以刑罰之必要，判無罪。