小孩大腿被捏黑青 家長PO文哭訴「新竹也有恐怖幼兒園」

2018-03-15 14:06

［記者洪美秀／新竹報導］又見惡質幼兒園虐童？新竹市某幼兒園遭家長投訴，指小孩上幼幼班，不到10天就出現雙腿被捏黑青痕跡，小孩更半夜作惡夢哭醒，原以為小孩是嚇到，卻不見好轉，並發現大腿有持續黑青情形，經向幼兒園反映，都否認教保員有捏孩子，且巧的是監視器突然壞掉都沒錄到影像，讓家長氣得抱走孩子，並發文到網路，提醒家長們多注意。

新竹市府教育處表示，這家幼兒園是登記有案的私立幼兒園，經向幼兒園園長詢問此事，園方表示園長不在，但否認幼幼班教保員有施暴行為，由於幼兒園監視器壞掉，已請廠商來維修，此外，幼兒園有陪同家長與小孩一同看診，後來家長未提出診斷證明，已全額退費給家長。教育處會持續調查，若有違反兒童及少年福利與權益等法令，會予以開罰，最嚴重可勒令停業。

家長在臉書「惡質幼兒園」社團中PO文指稱，將小孩送至新竹市這家幼兒園唸幼幼班，結果第2天就大哭，原以為是難適應幼兒園生活，沒想到夜哭情形加劇，後來第7天就發現小孩大腿出現被捏黑青痕跡，讓家長看了好心疼，只要聽到要上學就拼命大哭，哭到眼睛都腫了。

由於孩子不願上學，加上兩大腿都有黑青痕跡，家長趕緊向幼兒園詢問此事，竟得到教保員都沒捏幼童大腿的答覆，又說可能是小孩爬高撞到造成的，全盤否認幼童為何會有此黑青，更誇張的是，想跟園方調閱幼兒園的監視器，就剛剛好這8天的監視器畫面全部壞掉、看不到，讓家長更質疑根本是園方刻意洗掉影像畫面，目的是要隱瞞事實。

幼兒園強調，如果確實有教保員捏幼童大腿造成黑青，一定會開除教保員，也會盡快修好監視器，以釐清真相，基於尊重家長，已全部退費給家長。