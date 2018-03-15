失業男帶子女投靠好友 13歲女兒竟懷了他的種

2018-03-15 13:54

［記者鄭淑婷／桃園報導］一名失業父親因繳不起房租，2014年間帶著一雙子女，到桃園市投靠陳姓友人，陳男熱心收留還幫忙介紹工作、支付生活費及子女學費，沒想到陳男根本是匹「狼」，多次趁男子外出時，對他當時年僅12歲的女兒伸狼爪，男子因工作又喜歡沉迷網咖，讓陳男行徑越來越囂張，少女也不敢求助，直到2016年發現月經遲遲未來，男子帶女兒到婦產科就診，聽到醫師告知「女兒懷孕了」，他才知女兒遭陳男玷汙1年多，經查陳男至少性侵少女28次，弟弟也曾目擊，桃園地院法官審結依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，判處陳男共應執行15年徒刑。

少女指控，12歲那年爸爸失業、付不起房租，陳男好心收留並同住在套房，陳男還幫爸爸找到晚班工作，所以晚上只有她、弟弟及陳男在家，第一次是在2014年8月間某個晚上，陳男把她拉到棉被裡性侵，她不斷踢、推都無法掙脫，那次之後陳男就常對她伸狼爪，每次都說是「最後一次，也沒戴保險套」。

少女指控，之後陳男搬回老家照顧家人，還不時以「你爸爸沉溺網咖、沒時間照顧你們」、「套房冷氣壞了」等理由，把她跟弟弟接過去同住，那裡的房間是上下舖，陳男晚上會把她拉到下鋪性侵，睡上舖的弟弟曾經目睹，因陳男是爸爸的好友且又在經濟上支援，她不敢跟爸爸說，也不敢向外求援。

一直到2016年4月少女因月經沒來，請爸爸帶她到婦產科檢查，才讓整起案件被揭露。

少女弟弟出庭證稱，某天晚上他睡覺時被「搖」醒，查看下鋪發現陳男跟姊姊都沒穿褲子，上半身以棉被蓋住；陳男則坦承與少女發生多次性關係，但辯稱沒有強迫。

桃園地院判決指出，少女在事發後對陳男明顯有易怒、反感等情緒，她的供詞前後一致且有明確表達抗拒，陳男供詞卸責、不足採信，陳男手段令人髮指，但考量雙方已和解，審結依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，判處陳男共應執行15年徒刑。