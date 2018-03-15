法院組織法大修 增設大法庭制度統一法律見解

行政院院會今天拍板「法院組織法」相關修正草案，未來最高法院將以增設大法庭制度。圖為行政院長賴清德。（資料照）

2018-03-15 13:29

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院院會今天拍板「法院組織法」相關修正草案，未來最高法院將以增設大法庭制度，解決各級法院對法律見解不一的狀況，例如測謊究竟能不能當作定罪證據，可透過大法庭來做統一解釋。

行政院長賴清德表示，這次修正「法院組織法」第83條，增訂公開起訴書的規定，使公眾得以透過公開、透明的資訊，檢視檢察官的職務履行；另外，關於最高法院增設大法庭的制度，讓最高法院於審判權的作用內，能針對歧異見解及具有原則重要性的法律問題，統一法律見解，這將使終審法院裁判的法律適用一致，發揮促進法律續造的功能。此都是回應人民期待的修正，有其必要性。

賴揆請法務部積極與司法院及立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。這次修法最大的重點，就是新增大法庭制度。

這次大修「法院組織法」，主要的修正重點是增設大法庭制度，過去若各級法院審理案件時，對法律的見解不一，例如有無貪污的認定，是採用實質影響力說或法定職務說，或是測謊結果能不能當作定罪證據等，通常是參考過去的判例，或透過最高法院決議機制來採用哪種見解。

鑑於上述做法緩不濟急，而且最高法院決議機制用閉門會議的方式決定法律見解，長期以來被質疑有違憲疑慮，因此司法院參考德國做法，新增大法庭制度。

根據修法，未來最高法院將設置民事大法庭與刑事大法庭，成員各11人，由最高法院院長或其指定的庭長1人擔任審判長，其他成員包括提案庭指定的1名法官，另9名則由最高法院法官推選；若有認為各級法院審判的法律見解不一致時，就可由大法庭開庭作出認定，統一法律見解。

草案也規定，考量無罪推定原則及被告受公平審判的權利，檢察官的起訴書應在一審判決決才公開，以讓大眾了解起訴罪名、判決原因等。