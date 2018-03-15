中國漁船越界捕螃蟹 澎湖海巡隊押返偵辦

2018-03-15 13:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海洋巡防總局澎湖海巡隊規劃14日起一連2天，實施擴大威力掃蕩勤務，今日上午6時15分在目斗嶼西北海域，發現中國籍閩69333號漁船，非法進入澎湖海域違規作業，破壞澎湖漁業資源，遂派優勢警力登檢扣查，並押返隊部裁處。

近日海象趨於平穩，漁船紛紛出海作業，澎湖海巡隊配合海洋巡防總局規劃期程，自辦「護永專案-威力掃蕩」專案勤務，擴大掃蕩越界中國漁船，巡防艇今日於目斗嶼北22.9浬海域巡邏時，發現一艘中國籍閩69333號漁船，正在放螃蟹籠捕漁。

巡防艇立即廣播要求停止作業，以強靠方式登船檢查，經查中國籍「閩」號漁船為放籠作業船，查獲螃蟹量20籠160公斤、漁獲30箱900公斤，在外海全數進行海拋完畢，並將「閩」號中國漁船押返馬公港偵辦，經初步調查「閩」船以謝姓船老大為首共計9名船員得知該海域為螃蟹聚集之漁場，遂大膽入侵作業，海巡隊將依「兩岸人民關係條例」及採取沒入、罰鍰、留置等執法手段予以嚴懲越界中國漁船。

農曆年節過後，漁船陸續出港作業，澎湖海巡隊為有效嚇阻中國漁船越界捕撈漁獲，加強部署巡防艦艇於目斗嶼、小門、花嶼及七美海域巡邏及巡防艇常態進駐七美南滬港，節省航程就近處理海上案件，期遏止中國漁船越界捕魚，也呼籲漁民發現中國漁船越界立即通報。

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