「撿屍」女網友性侵又偷被害人1萬元 渣男判刑3年4月

2018-03-15 13:04

〔記者黃建華／高雄報導〕真是渣男！高雄市一名吳姓男子邀約女網友前往ＫＴＶ飲宴唱歌，席間借女網友1萬元，結束後偕女方到85大樓的日租屋投宿，卻趁女方醉得不省人事性侵，逞獸慾後還偷走借給被害人的1萬元，高雄地院一審將吳男依「趁機性交罪」判刑3年4月，另偷竊部分則判拘役55天，如易科罰金，需繳5萬5千元。可上訴。

判決指出，被告吳姓男子，高職畢業，從事物流業，前年11月2日凌晨約一名在臉書「Facebook」結識的女網友和蘇姓友人一同前往三民區大昌路「銀櫃KTV」唱歌飲酒，女網友席間向吳男借1萬元，放入自己皮包內。

蘇姓友人先行離去，被害女網友則在席間飲用「伏特加」烈酒約3分之1瓶，當天結束唱歌飲酒後，吳男偕同女網友前往「85新宿」日租套房投宿。

未料，吳男見女網友進房後即因酒醉陷入昏睡，乘機脫去女網友衣物性侵得逞。女網友後來醒來如廁時，吳男竟又從女網友的皮包偷走1萬元，因女網友清醒後發現內衣褲遭拉開及下體有異狀，詢問吳男否認乘機性交；返家後又發現皮包內1 萬元遭竊，報警處理，經雄檢檢察官偵查起訴。

高雄地院一審認為，被告吳男邀約被害女子前往唱歌飲酒後，利用被害人酒醉昏睡不能抗拒之狀態，乘機性交以逞個人性慾，侵害他人之性自主權；且借給被害人現金1萬元後又反悔，並趁告訴人如廁時竊回，惡性非輕，雖已與告訴人成立調解，但迄未未依約給付賠償，犯後態度難謂良好。法官依趁機性交罪判吳男3年4月，至於偷竊1萬元則判拘役55日，如易科罰金，1000元則算1日。可上訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆