竹北警安居專案緝毒 藥頭不安居躲賓館落網

2018-03-15 13:05

［記者黃美珠／竹北報導］新竹縣竹北警分局近日啟動「安居緝毒專案」要把毒品掃出社區給鄉親「安居」，結果是讓藥頭無法安居！

47歲、家住竹東的張姓藥頭前年才因轉讓毒品而服刑期滿出獄交付保護管束中，沒想到他出獄後涉嫌重操就業，還被控利用沒有前科的嚴姓女友為掩護，就為了躲避警方的「安居」專案，四處以賓館或是汽車旅館為家，直接就在賓館內交易毒品。

竹北分局偵查隊掌握前述線索，但因張男經常更換住宿的賓館，因此行蹤飄忽。

竹北偵查隊日前發現他最近落腳新竹市北區某賓館，還利用沒有前科的嚴女協助，專門販賣安非他命和海洛因毒品，使得這家賓館不定時有毒蟲出入、穿梭。

昨天下午在新竹地檢署檢察官黃嘉慧指揮，竹北分局其他派出所支援下，他們趁著多名毒蟲前往買毒的機會發動搜索和拘提，不僅逮到張男和嚴女，也從2人身上起獲總共37.69公克的安非他命、和2.31公克的海洛因。

警方說，其中有近30公克都在的安非他命都是在嚴女身上被找到。

警方這波「安居」專案行動，另外也逮捕7男1女藥腳到案，其中鄭姓男子也涉嫌幫助販賣，全案正由竹北偵查隊深入偵辦中。